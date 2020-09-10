В Минздраве назвали возрастной пик алкоголизма в России

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Движение «Трезвая Россия» и Общественная палата России выступили с инициативой запретить продажу алкоголя вне алкомаркетов. Но и этим не собираются ограничиваться общественники: они предлагают вынести спецмагазины с алкогольной продукцией за пределы населённых пунктов.

Инициаторы собираются опробовать свою идею в пяти регионах России. Это будут Приморский край, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Сахалинская и Магаданская области, сообщает издание «Говорит Москва». Идея убрать алкоголь из...