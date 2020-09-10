В Минздраве назвали возрастной пик алкоголизма в России

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн рассказал, россияне какого возраста чаще всего страдают алкоголизмом.
По его словам, формирование злоупотребления спиртными напитками занимает около 5–10 лет.
Поэтому пик алкогольных проблем приходится на возраст после 30, — сообщил он.
Брюн уточнил, что на 30–50 лет приходится основная масса больных алкоголизмом,
Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Университета Виргинии начали проводить эксперименты по пересадке лицам, страдающим алкоголизмом, бактерий из кала другого человека.
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