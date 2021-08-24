Омбудсмен назвала основные причины гибели детей в России

Основными причинами гибели российских детей являются действия преступников, ДТП и суициды. Об этом заявила омбудсмен Анна Кузнецова в ходе XVII Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка, сообщает «Интерфакс».

Она уточнила, что среди этих трёх факторов лидирует преступность. На её долю приходится половина (50,2%) всех случаев гибели детей. Дорожно-транспортные происшествия приводят к смерти несовершеннолетних в 16,9% случаев, суициды — в 12,2%.

Кузнецова рассказала , что её коллеги разрабатывают новые меры и подходы для обеспечения безопасности детей в современных условиях. Так, в пяти регионах в пилотном режиме реализуется концепция комплексной безопасности, в рамках которой создана нормативная база, выделены средства на соответствующие программы и задействованы все ведомства.

Кроме того, разработано предложение по организации занятости и досуга детей. В частности, оно предусматривает строительство в федеральных округах круглогодичных организаций детского отдыха и оздоровления, обеспечения полной занятости детей в летом. Кузнецова отметила, что это имеет прямое отношение к безопасности, поскольку чем меньше заняты дети, тем выше риск трагических случаев.

Ранее сообщалось, что 19 августа в Тюменской области нашли расчленённое тело восьмилетней девочки, пропавшей 30 июня. В её поисках были задействованы сотрудники правоохранительных органов и десятки волонтёров со всей России. К расследованию дела об убийстве школьницы подключился один из лучших «охотников на маньяков» в России подполковник Евгений Карчевский.