https://static.news.ru/photo/4a8d4120-ea23-11e9-b8c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова планирует изучать проект нового Кодекса об административных правонарушениях только после его доработки профильным комитетом Государственной думы. По её словам, важно работать с официально завершённым и признанным документом.

Она будет рассматривать вариант, вынесенный на публичное обсуждение, передаёт ТАСС.

Ко мне на заключение этот проект не поступал <...>. Трудно сказать, какой вариант этого проекта сегодня обсуждается, так чтобы не получилось, как с законом о домашнем насилии, когда дискуссия велась по разным законопроектам, текст не сходился, и люди непонятно о чём спорили, — подчеркнула она.

Омбудсмен добавила, что кодекс — это очень большой документ, который нужно рассматривать частями.

Как писал NEWS.ru, новая редакция КоАП предполагает значительное увеличение дорожных штрафов, минимальный размер которых составит 3 тысячи рублей. Отказ от медицинского освидетельствования обойдётся водителям в 40 тысяч рублей. В Госдуме РФ пообещали, что размеры взысканий будут скорректированы во время рассмотрения проекта во втором чтении. Представивший проект КоАП Минюст заявил, что часть изменений была введена по инициативе МВД.