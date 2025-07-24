Оладьи на ряженке — как в детстве, но лучше! Легко и вкусно за 45 минут

Оладьи на ряженке получаются удивительно нежными и воздушными. Этот простой и быстрый рецепт идеально подходит для завтрака или легкого перекуса. Благодаря ряженке в тесте появляется тонкий аромат топленого молока, который делает вкус особенно приятным и домашним.
Ингредиенты на 6 порций
- Ряженка (жидкая) — 500 мл
- Яйца — 2 шт.
- Сахар — 4 ст. л.
- Мука — 300 г
- Сливочное масло — 40 г
- Сода — 1 ч. л.
- Разрыхлитель — 1,5 ч. л.
- Соль — 0,5 ч. л.
- Ванильная эссенция — 1 ч. л.
- Растительное масло — для жарки
Как приготовить оладьи на ряженке
1. Подготовьте ингредиенты
Для теста лучше использовать жидкую ряженку, чтобы масса была правильной консистенции. Если ряженка густая — добавьте немного теплой воды или молока.
2. Взбейте яйца
В миске взбейте яйца с сахаром и ванильной эссенцией до однородности и легкого побеления.
3. Подогрейте ряженку
Немного подогрейте ряженку до теплого состояния и влейте к яичной смеси вместе с растопленным сливочным маслом. Хорошо перемешайте.
4. Смешайте сухие ингредиенты
В отдельной емкости просейте муку с содой, разрыхлителем и солью.
5. Соедините тесто
Понемногу вводите сухие ингредиенты в жидкую смесь, аккуратно перемешивая венчиком до однородности без комочков. Оставьте тесто на 10–15 минут, чтобы сода начала работать — тесто станет более воздушным.
6. Жарьте оладьи
Разогрейте растительное масло на сковороде на среднем огне. Выложите столовой ложкой порции теста, сохраняя пузырьки на поверхности. Жарьте по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
Готовые оладьи подавайте горячими со сметаной, медом или любимым соусом. Они отлично подойдут для семейного завтрака или угощения детей.
Приятного аппетита!
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