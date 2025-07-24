Оладьи на ряженке — как в детстве, но лучше! Легко и вкусно за 45 минут

Оладьи на ряженке — как в детстве, но лучше! Легко и вкусно за 45 минут

Оладьи на ряженке получаются удивительно нежными и воздушными. Этот простой и быстрый рецепт идеально подходит для завтрака или легкого перекуса. Благодаря ряженке в тесте появляется тонкий аромат топленого молока, который делает вкус особенно приятным и домашним.

Ингредиенты на 6 порций

Ряженка (жидкая) — 500 мл

Яйца — 2 шт.

Сахар — 4 ст. л.

Мука — 300 г

Сливочное масло — 40 г

Сода — 1 ч. л.

Разрыхлитель — 1,5 ч. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Ванильная эссенция — 1 ч. л.

Растительное масло — для жарки

Как приготовить оладьи на ряженке

1. Подготовьте ингредиенты

Для теста лучше использовать жидкую ряженку, чтобы масса была правильной консистенции. Если ряженка густая — добавьте немного теплой воды или молока.

2. Взбейте яйца

В миске взбейте яйца с сахаром и ванильной эссенцией до однородности и легкого побеления.

3. Подогрейте ряженку

Немного подогрейте ряженку до теплого состояния и влейте к яичной смеси вместе с растопленным сливочным маслом. Хорошо перемешайте.

4. Смешайте сухие ингредиенты

В отдельной емкости просейте муку с содой, разрыхлителем и солью.

5. Соедините тесто

Понемногу вводите сухие ингредиенты в жидкую смесь, аккуратно перемешивая венчиком до однородности без комочков. Оставьте тесто на 10–15 минут, чтобы сода начала работать — тесто станет более воздушным.

6. Жарьте оладьи

Разогрейте растительное масло на сковороде на среднем огне. Выложите столовой ложкой порции теста, сохраняя пузырьки на поверхности. Жарьте по 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Готовые оладьи подавайте горячими со сметаной, медом или любимым соусом. Они отлично подойдут для семейного завтрака или угощения детей.

Приятного аппетита!

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