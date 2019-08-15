https://static.news.ru/photo/248d8806-bf38-11e9-9e8e-fa163e074e61_660.jpg Рэпер Оксимирон Фото: oxxxymiron. com/Global Look Press

Рэпер Оксимирон и актриса Чулпан Хаматова поручились перед Мосгорсудом за активиста и студента ВШЭ Егора Жукова, которого арестовали в рамках уголовного дела о беспорядках в Москве 27 июля.

По словам судьи, артисты попросили не применять к фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также за 20-летнего студента поручились его преподаватели и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь.

В свою очередь адвокаты подозреваемого предложили за него залог в два миллиона рублей, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что свыше 250 преподавателей и сотрудников Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) подписали обращение в Мосгорсуд, который 15 августа рассматривает апелляционную жалобу на арест Жукова.

Пытавшемуся выдвинуться в столичный парламент видеоблогеру и студенту ВШЭ Егору Жукову власти предъявили обвинение в якобы участии в «массовых беспорядках» 27 июля. Пресненский суд Москвы 2 августа отправил молодого человека в СИЗО по требованию следствия, несмотря на поручительства за него со стороны однокурсников и преподавателей, в том числе проректора ВШЭ Валерии Касамары.