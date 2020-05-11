Около ста пермских медиков заразились коронавирусом

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Врач-дерматовенеролог из Калмыкии Чингис Унгарлинов, который перенёс тяжёлую форму коронавируса, рассказал, как пережил заболевание. По его словам, он заразился, будучи начальником обсерватора.

Сначала заболела медсестра отделения, а через пять дней у Унгарлинова пропали обоняние и вкус. Например, я брал шампунь и не чувствовал, как он пахнет. Совершенно не ощущал запаха хлеба, масла,...