Общество

Около ста пермских медиков заразились коронавирусом

09:59, 11 мая 2020 15
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Пермском крае общее число медицинских сотрудников, заразившихся COVID-19, возросло до 97 человек.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на власти региона. По их данным, заражение коронавирусом за минувшие сутки выявлено у двух медиков.

Всего в регионе COVID-19 подтверждён у 97 сотрудников медучреждений, — говорится в сообщении.

Лидерами по числу заразившихся сотрудников стали пермская городская больница № 7 и клиника «РЖД-Медицина».

Ранее NEWS.ru писал о том, что студентам-медикам необходимо предоставить выбор, где им проходить учебную практику — в учреждениях с больными коронавирусом или без таковых. Отсутствие альтернативы нарушает права молодых людей, заявила зампредседателя Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ирина Киркора.

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