Около ста пермских медиков заразились коронавирусом

В Пермском крае общее число медицинских сотрудников, заразившихся COVID-19, возросло до 97 человек.
Об этом
Всего в регионе COVID-19 подтверждён у 97 сотрудников медучреждений, — говорится в сообщении.
Лидерами по числу заразившихся сотрудников стали пермская городская больница № 7 и клиника «РЖД-Медицина».
Ранее NEWS.ru писал о том, что студентам-медикам необходимо предоставить выбор, где им проходить учебную практику — в учреждениях с больными коронавирусом или без таковых. Отсутствие альтернативы нарушает права молодых людей, заявила зампредседателя Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ирина Киркора.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен