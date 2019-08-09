https://static.news.ru/photo/d19f6844-bc26-11e9-ab95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В богослужениях по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам в Москве приняли участие около 240 тысяч человек. Мероприятия проходили на шести площадках города.

Празднование Курбан-байрама проходит нормально, завершились богослужения, в них приняли участие порядка 240 тыс. человек, — передаёт слова руководителя столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталия Сучкова ТАСС.

Как он отметил, в городе уже сняты все введённые ограничения на дорогах.

Как ранее писал News.ru, президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам. Он пожелал счастья, мира и благополучия.