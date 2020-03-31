https://static.news.ru/photo/e470a4a2-7331-11ea-891e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Половина субъектов РФ ввели на своих территориях ограничительные меры из-за коронавируса по примеру столичного региона.

Среди них: Санкт-Петербург, Приморский край и Забайкальский край, республики Коми, Марий Эл, Мордовия, Башкирия, Татарстан, Чувашия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Тува, а также Ленинградская, Магаданская, Новосибирская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Новгородская, Мурманская, Свердловская, Курская, Липецкая, Рязанская, Нижегородская, Саратовская, Ульяновская, Ростовская, Астраханская, Волгоградская, Сахалинская, Челябинская и Владимирская области.

В Москве и Подмосковье контролем соблюдения режима самоизоляции займутся сотрудники правоохранительных органов. Они будут сопровождать нарушивших условия карантина россиян до дома.

Ранее NEWS.ru писал о том, что врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика» Захар Лейкин рассказал, что в «самом печальном сценарии» распространения коронавируса в России карантин может продлиться около 18 месяцев.