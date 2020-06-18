Официальный сайт Telegram удалили из реестра запрещённой информации

https://static.news.ru/photo/4306f936-b175-11ea-a1f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роскомнадзор удалил из реестра запрещённой информации официальный сайт мессенджера Telegram — telegram.org. В этом смог убедиться корреспондент NEWS.ru.

В базе данных при запросе «telegram.org» портал ведомства выдаёт отрицательный ответ. Ресурс telegram.org открывается при этом без проблем.

18 июня 2020 года Роскомнадзор отменил ограничение доступа к Telegram, несмотря на то, что администрация мессенджера так и не передала властям РФ ключи шифрования. В федеральной службе добавили, что готовы сотрудничать со всем организациями, работающими в Сети, для борьбы с распространением запрещённой информации (экстремистские материалы, детская порнография, пропаганда самоубийств и наркотиков). Telegram заблокировали в РФ в апреле 2018-го. 14 июня того же года адвокаты в Мосгорсуде проиграли апелляцию на это решение.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы медиа Арлем Дезир поддержал решение Роскомнадзора прекратить попытки заблокировать мессенджер Telegram. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отказ ведомства от блокировки Telegram. По его словам, в Кремле приняли к сведению это решение.

Весной 2020-го группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предложив прекратить блокировку мессенджера, которая не принесла результатов, не заставила сервис предоставить спецслужбам доступ к переписке пользователей и только подорвала имидж российской власти.

Создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров прокомментировал действия парламентариев. Как заявил миллиардер, он приветствует инициативу, так как она позволила бы 30 миллионам пользователей сервиса обмена сообщениями в РФ более комфортно использовать сервис.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Telegram вместе с органам власти мог бы бороться не только с терроризмом и экстремизмом, но и с киберпреступностью, считает руководитель отдела CERT-GIB международной компании, специализирующейся на предотвращении кибератак, Group-IB Александр Калинин.

Telegram-каналы и другие мессенджеры можно привлечь к ответственности за распространение фейковой информации. Однако это трудоёмкий процесс, рассказал замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.

11 июня 2020 года Лига безопасного Интернета сообщила, что обнаружила свыше 420 фейков о предстоящем общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ. Среди лживых новостей — недостоверные данные о том, что ЦИК России отстранила СМИ от процесса подсчёта голосов. Большинство публикаций содержало однотипную фразу «в принципе, осталось только глаза людям выколоть». Ещё одним фейком в Сети оказался снимок якобы подлинной листовки ЦИК, хотя документ оказался подделкой.