ОБСЕ поддержала прекращение блокировки Telegram в России

https://static.news.ru/photo/3386744c-b16f-11ea-b476-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы медиа Арлем Дезир поддержал решение Роскомнадзора прекратить попытки заблокировать мессенджер Telegram.

Приветствую заявление Роскомнадзора разблокировать Telegram с этого дня. Блокировка социальной сети в течение двух с лишним лет вызывала опасения за свободу выражения мнений, — заявил Дезир.

I welcome Roskomnadzor's announcement today to unblock Telegram messenger in #Russia . The blocking of the social network for more than 2 years was an issue of concern for freedom of expression. See my previous statement: https://t.co/bxBSa8026h — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) June 18, 2020

Представитель организации напомнил о своём заявлении в апреле 2018 года, когда он призвал российские власти отказаться от нападок на «свободу, независимость и разнообразие средств коммуникации».

Роскомнадзор, который безуспешно пытался ограничить доступ к мессенджеру, пока 18 июня 2020 года не объявил о прекращении давления на мессенджер, который успел набрать 30 миллионов пользователей в России, включая многих представителей власти. Во время пандемии коронавируса госорганы начали активно использовать Telegram для оповещения.

Весной 2020-го группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предложив прекратить блокировку мессенджера, которая не принесла результатов, не заставила сервис предоставить спецслужбам доступ к переписке пользователей и только подорвала имидж российской власти.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Таганскому суду пересмотреть «неисполнимое» решение о блокировке мессенджера в России, писал NEWS.ru.