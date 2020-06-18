ОБСЕ поддержала прекращение блокировки Telegram в России

https://static.news.ru/photo/3386744c-b16f-11ea-b476-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы медиа Арлем Дезир поддержал решение Роскомнадзора прекратить попытки заблокировать мессенджер Telegram.
Приветствую заявление Роскомнадзора разблокировать Telegram с этого дня. Блокировка социальной сети в течение двух с лишним лет вызывала опасения за свободу выражения мнений, — заявил Дезир.
I welcome Roskomnadzor's announcement today to unblock Telegram messenger in #Russia. The blocking of the social network for more than 2 years was an issue of concern for freedom of expression. See my previous statement: https://t.co/bxBSa8026h
Представитель организации напомнил о своём заявлении в апреле 2018 года, когда он призвал российские власти отказаться от нападок на «свободу, независимость и разнообразие средств коммуникации».
Роскомнадзор, который безуспешно пытался ограничить доступ к мессенджеру, пока 18 июня 2020 года не объявил о прекращении давления на мессенджер, который успел набрать 30 миллионов пользователей в России, включая многих представителей власти. Во время пандемии коронавируса госорганы начали активно использовать Telegram для оповещения.
Весной 2020-го группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предложив прекратить блокировку мессенджера, которая не принесла результатов, не заставила сервис предоставить спецслужбам доступ к переписке пользователей и только подорвала имидж российской власти.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Таганскому суду пересмотреть «неисполнимое» решение о блокировке мессенджера в России, писал NEWS.ru.