Telegram предложили бороться с киберпреступностью вместе с органами власти

https://static.news.ru/photo/1d87ca86-b16c-11ea-b3bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мессенджер Telegram вместе с органам власти мог бы бороться не только с терроризмом и экстремизмом, но и с киберпреступностью, считает руководитель отдела CERT-GIB международной компании, специализирующейся на предотвращении кибератак, Group-IB Александр Калинин.

По его словам, готовность руководства мессенджера противодействовать терроризму и экстремизму является правильной позицией, однако борьба с преступностью должна быть комплексной.

Сейчас администрации мессенджера совместно с профильными экспертами и правоохранительными органами необходимо также активно противодействовать киберпреступности, мошенникам и пиратам, которые активно развивают свои каналы и чаты в Telegram, — считает он.

Калинин также отметил, что блокировка Telegram по больше части была формальной — она только вызвала ещё больший интерес к мессенджеру, что привело к стремительному росту аудитории. По словам эксперта, программой стали пользоваться даже те, кто раньше о ней ничего не слышал.

Он добавил, что параллельно пользователями мессенджера были сами ведомства, различные чиновники, депутаты и СМИ, и поэтому снятие запрета поможет разрешить это противоречие, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Роскомнадзор отменил ограничение доступа к Telegram на территории России, несмотря на то, что администрация мессенджера так и не передала властям РФ ключи шифрования. По словам осведомлённого источника, решение о разблокировке принято исходя из того, что администрация Telegram «взаимодействует по конкретным запросам о терроризме».

Роскомнадзор, который более двух лет безуспешно пытался ограничить доступ к мессенджеру, 18 июня заявил, что прекратит попытки заблокировать Telegram. При этом РКН принял это решение несмотря на то, что администрация мессенджера так и не передала властям РФ ключи шифрования. По словам осведомлённого источника, решение о разблокировке принято исходя из того, что администрация Telegram «взаимодействует по конкретным запросам о терроризме».

Весной 2020 года группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предложив прекратить блокировку мессенджера, которая не принесла результатов и только подорвала имидж государственных органов.

Основатель Telegram Павел Дуров в начале июня поприветствовал инициативу и заявил, что, несмотря на отказ предоставить российским спецслужбам доступ к ключам шифрования, администраторы сервиса сами активно борются с пропагандой терроризма и насилия.