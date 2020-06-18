В Кремле прокомментировали разблокировку Telegram

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал решение Роскомнадзора об отказе от блокировки мессенджера Telegram. По его словам, в Кремле приняли к сведению это решение.
Там считают, что РКН исчерпывающе аргументировал разблокировку,
Мы принимаем к сведению как само решение, так и исчерпывающую аргументацию Роскомнадзора, — отметил он.
Как писал NEWS.ru, Роскомнадзор, который безуспешно пытался ограничить доступ к мессенджеру, пока 18 июня 2020 года не объявил о прекращении давления на мессенджер, который успел набрать 30 миллионов пользователей в России, включая многих представителей власти. Во время пандемии коронавируса госорганы начали активно использовать Telegram для оповещения. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы медиа Арлем Дезир уже поддержал решение.
Весной 2020-го группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предложив прекратить блокировку мессенджера, которая не принесла результатов, не заставила сервис предоставить спецслужбам доступ к переписке пользователей и только подорвала имидж российской власти.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Таганскому суду пересмотреть «неисполнимое» решение о блокировке мессенджера в Россиию
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен