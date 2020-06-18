В Кремле прокомментировали разблокировку Telegram

https://static.news.ru/photo/7141f57a-b171-11ea-aa04-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал решение Роскомнадзора об отказе от блокировки мессенджера Telegram. По его словам, в Кремле приняли к сведению это решение.

Там считают, что РКН исчерпывающе аргументировал разблокировку, передаёт РБК.

Мы принимаем к сведению как само решение, так и исчерпывающую аргументацию Роскомнадзора, — отметил он.

Как писал NEWS.ru, Роскомнадзор, который безуспешно пытался ограничить доступ к мессенджеру, пока 18 июня 2020 года не объявил о прекращении давления на мессенджер, который успел набрать 30 миллионов пользователей в России, включая многих представителей власти. Во время пандемии коронавируса госорганы начали активно использовать Telegram для оповещения. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы медиа Арлем Дезир уже поддержал решение.

Весной 2020-го группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предложив прекратить блокировку мессенджера, которая не принесла результатов, не заставила сервис предоставить спецслужбам доступ к переписке пользователей и только подорвала имидж российской власти.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Таганскому суду пересмотреть «неисполнимое» решение о блокировке мессенджера в Россиию