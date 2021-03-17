Одну категорию россиян предложили отправить на пенсию досрочно

https://static.news.ru/photo/dca0062e-510d-11e9-b880-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Пожарных предложили отправлять на пенсию досрочно по их желанию. Такой законопроект был предложен на рассмотрение Госдумы РФ.

Авторы инициативы считают, что проработавшим более 25 лет спасателям необходимо дать возможность уходить на пенсию в 50 лет.

Предлагаемое изменение даст право на досрочное назначение страховой пенсии в возрасте 50 лет мужчинам и женщинам, проработавшим не менее 25 лет на должностях государственной противопожарной службы, — отметил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Изменения коснутся закона о «страховых пенсиях» и будут направлены на сотрудников региональных противопожарных служб, пишет URA.RU.

Дело в том, что работники таких организаций в субъектах России, непосредственно участвующие в тушении пожаров и аварийно-спасательных работах, в отличие от работников федеральной противопожарной службы, не имеют права на досрочное назначение пенсии, что, по мнению авторов инициативы — пробел в законе. Потому что все пожарные одинаково участвуют в спасательных операциях и тушат пожары.

Очередная индексация пенсий запланирована на 1 апреля 2021 года. По словам руководителя Центра аналитики НПФ «Сафмар» Евгения Биезбардиса, будут пересчитаны социальная пенсия по старости, инвалидности, потере кормильца, а также выплаты детям, чьи родители неизвестны, писал NEWS.ru.