«Очень тонкая грань»: интернет-омбудсмен выступил против маркировки фейков

Вместо маркировки фейков и недостоверной информации следует сосредоточиться на повышении уровня доверия пользователей к проверенным источникам. Закручивание гаек убивает научную конкуренцию, об этом NEWS.ru заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Так он прокомментировал предложение члена Общественной палаты Екатерины Мизулиной ужесточить законодательство о фейках.

Например, сейчас какой-нибудь человек что-то скажет про коронавирус, что не будет соответствовать заявлениям Всемирной организации здравоохранения или официальной позиции медицинских учреждений. Его забанят или покажут, что он постит фейк, а, например, спустя 10 лет окажется, что он был прав, и все 10 лет мы ошибались, потому что научное сообщество и люди не могли об этом знать, — отметил Мариничев.

По его словам, в определении фейков существует очень тонкая грань. Он задался вопросом, кто будет судьями.

Лучше всё-таки сосредоточиться не на маркировании фейков и информации, которую мы считаем недостоверной, а именно на донесении и повышении уровня достоверности доверия граждан пользователей к проверенным источникам, — сказал интернет-омбудсмен.

Мариничев подчеркнул, что не выступает против борьбы с фейками, особенно с теми, которые специально вводят в заблуждение. Их распространение следует несомненно пресекать, поскольку это носит характер противоправных действий. При этом нельзя зачищать информационное пространство.

Очень тонкая грань. <...> Нельзя под одну гребёнку зачищать информационное пространство, формировать некую законодательную базу, которая будет забривать вообще всю суть научной и технологической мысли и конкуренции идей, — заявил Мариничев.

Ранее член Общественной палаты Екатерина Мизулина предложила совершенствовать законодательство по распространению фейков. Она считает, что нужно вводить обязательную маркировку недостоверной информации по предписанию органа власти, как сделано в Сингапуре и Южной Корее, сообщает URA.RU.

2 сентября Мизулина рассказала журналистам о планах властей создать орган, который будет собирать всю информацию о непотребной информации в социальных сетях. Она отметила, что у активистов не хватает инструментария, чтобы оперативно реагировать на различные угрозы, так как этим уполномочены заниматься другие ведомства.