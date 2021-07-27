Обязательную вакцинацию ввели в Чечне

В Чечне обязали привить от коронавируса не менее 90% работников ряда сфер. Процедуру вакцинации они должны полностью пройти до 25 августа. Об этом говорится в сообщении республиканского управления Роспотребнадзора.

Согласно постановлению ведомства, привиться от коронавируса должны работники здравоохранения, образования, общепита, санаторно-курортных организаций и гостиниц, общественного транспорта, салонов красоты.

Под обязательную вакцинацию также подпадают государственные и гражданские служащие.

Согласно данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, с начала пандемии в Чечне выявлено 15 469 случаев заражения COVID-19. К настоящему времени в республике выздоровел 12 891 человек и 293 умерли.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что от коронавируса необходимо привить всё взрослое население республики, а не ограничиваться 60%. Он также призвал жителей своевременно сделать прививки, прислушиваться к мнению врачей и игнорировать высказывания тех, кто не имеет отношения к медицине.