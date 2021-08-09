В России предложили ограничить продажу газовых баллончиков

Глава движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов выступил за ограничение продажи россиянам газовых баллончиков. Свою инициативу он изложил в письме на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева, сообщает RT.

Общественник указал, что эффективность баллончика как средства самообороны невысока. Его применение может лишь усилить агрессию нападающего и причинить вред самому обороняющемуся.

Кроме того, баллончики нередко используются в различных противоправных действиях, в том числе и направленных против сотрудников правоохранительных органов, отметил Курдесов.

В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность введения запрета на продажу, хранение и использование газовых баллончиков для физических лиц, — написал он в обращении к министру.

При этом общественник добавил, что право на приобретение и использование баллончиков должно остаться у компаний, осуществляющих охранную деятельность, и у правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что суд в Москве приговорил к трём с половиной годам колонии участника акции 31 января. Тот распылил в лицо омоновцу газовый баллончик. Следствие квалифицировало его действия по части 2 статьи 318 УК «Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья».