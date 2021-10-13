Общественник порекомендовал министру просвещения сложить полномочия

Член общественного движения «Родители Москвы» Алексей Плохов раскритиковал идею цифровизации образования, назвав её угрозой национальной безопасности, и заявил, что министру просвещения стоит сложить свои полномочия. Против цифровизации выступают и родители школьников, сообщил Плохов изданию argumenti.ru.

Наше мнение: цифровая образовательная среда (ЦОС. — NEWS.ru) — это информационный суррогат для бедных, ЦОС — это механизм сегрегации и отбраковки детей, подмена и фактическое уничтожение образования, а значит, угроза безопасности страны! Так что же это — полная профнепригодность Минпросвета или целенаправленные действия на уничтожение российского образования? В этой ситуации единственное мудрое решение, которое может принять министр просвещения, это сложить с себя полномочия, предоставив порядочным специалистам восстанавливать образование, разрушенное и нынешним руководителем Минпросвета, и его предшественниками за последние десятилетия, — сказал Плохов.

Он выступил против цифрового портфолио для учеников, напомнил о вреде гаджетов и назвал «тупостью» сотни примеров современного образовательного контента. Плохов также выразил опасения по поводу интереса негосударственных корпораций к образованию детей.

Ранее учительница физики гимназии № 16 Тюмени Екатерина Костылева, выигравшая конкурс «Учитель года России — 2021», положительно оценила перевод школ на электронные документы. Это сделает работу преподавателей удобней и позволит экономить время, вовремя получать информацию.