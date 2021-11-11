Объединение автоперевозчиков выступило против QR-кодов на транспорте

Введение обязательных QR-кодов на транспорте негативно скажется на междугороднем пассажирском сообщении и приведёт к росту нелегальных перевозок. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказала директор Объединения автопассажирских перевозчиков Татьяна Ракулова. По её словам, сложности могут возникнуть и с проверкой QR-кодов.

Сейчас водители на междугородних рейсах общаются с пассажирами минимальное количество времени. Для безопасности пустыми оставляют передние места, пояснила Ракулова.

А тут получается, водитель будет контактировать с каждым пассажиром, кроме водителя QR-код некому будет проверять. И проверка у каждого человека паспорта и QR-кода займёт гораздо больше времени, — сказала она.

Ракулова убеждена, что ограничительные меры разовьют нелегальные перевозки. К ним она отнесла «таксистов-бомбил» и клиентов сервиса BlaBlaCar.

Если человеку нужно попасть в другой регион, он поедет на BlaBlaCar. <...> Cервис не просто будет процветать, мы французской компании сделаем многомиллионную прибыль. Акции компании вырастут за счёт того, что объёмы перевозок BlaBlaCar скаканут до невероятных масштабов, — возмутилось директор Объединения автопассажирских перевозчиков.

Она добавила, что в стране и так умерли междугородние перевозки. Парк техники не обновляется, поскольку у предпринимателей нет на это денег, а введение QR-кодов заберёт у них последних клиентов.

В пресс-службе BlaBlaCar заявили, что не ожидают увеличения поездок через сервис, поскольку любые ограничения приводят к снижению числа путешествующих.