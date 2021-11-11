В BlaBlaCar прокомментировали планы ввести контроль QR-кодов в транспорте

Сервис BlaBlaCar поддержал планы властей ввести QR-коды на транспорте. В пресс-службе компании рассказали NEWS.ru, что не ожидают увеличения поездок с использованием сервиса после введения таких ограничительных мер.

Мы не ожидаем увеличения поездок, потому что наш опыт показывает, что любые ограничения на поездки приводят к общему снижению числа путешествующих, — рассказали в пресс-службе.

В компании отметили, что приоритетом для неё является здоровье и безопасность людей. В BlaBlaCar призвали пользователей сервиса вакцинироваться и использовать средства защиты, а также соблюдать ограничения во время совместной поездки.

В текущей ситуации мы не строим прогнозы, работаем в имеющихся обстоятельствах. Поддерживаем инициативы регуляторов по сдерживанию COVID-19, — отметили в пресс-службе BlaBlaCar.

Между тем в Объединении автопассажирских перевозчиков заявили NEWS.ru, что введение контроля QR-кодов в междугороднем транспорте вызовет рост бизнеса нелегальных перевозок, с чем государство активно боролось. По словам директора организации Татьяны Ракуловой, введение такой меры приведёт к расцвету бизнеса французской компании BlaBlaCar и «таксистов-бомбил», а российские легальные перевозчики лишатся доходов и не смогут обновлять свой автопарк.