Вкуснее, чем в турецком отеле! Обалденная яичница по-турецки «Менемен»!

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Готовим яичницу «Менемен» по-турецки — взрыв вкуса на вашей сковороде! Этот турецкий завтрак — настоящее кулинарное волшебство, где простые ингредиенты превращаются в ароматный шедевр. Начните с обжарки на оливковом масле мелко нарезанного лука и сладкого перца до мягкости. Добавьте нарезанные кубиками спелые помидоры — они должны дать сок и создать основу соуса.

Разбейте в сковороду яйца прямо поверх овощной смеси, не перемешивая. Посолите, поперчите, добавьте щепотку красного перца для характерной турецкой нотки. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне 4-5 минут, пока белок не схватится, а желток останется слегка жидким.

В классическом варианте прямо в сковороду добавляют нарезанную колбасу суджук или прошутто, но можно обойтись и без них. Главный секрет — подавать менемен сразу, не снимая со сковороды, с теплыми лепешками или свежим хлебом.

Яркий, сочный, с дымком специй — этот завтрак зарядит энергией на весь день. Турецкие шефы утверждают: настоящий менемен должен «петь» на сковороде, когда его подают — так аппетитно он пузырится! Попробуйте — и обычная яичница уже никогда не будет прежней.

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