«Нужно постараться»: Малышева призвала россиян не бояться оспы обезьян Елена Малышева призвала россиян не паниковать из-за заражения оспой обезьян

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Елена Малышева призвала россиян успокоиться и не паниковать в связи с первым выявленным случаем заражения оспой обезьян в стране. Об этом она сообщила в эфире своей программы «Жить здорово!».

Первый случай оспы завёз из Португалии житель Петербурга. Сейчас он чувствует себя хорошо, с ним мало кто контактировал, но все они также находятся под наблюдением врачей.

Паниковать и бояться не стоит. В сравнении с натуральной оспой оспа обезьян менее заразна и обычно протекает в более лёгкой форме, а вакцины против натуральной оспы помогают и против оспы обезьян, — успокоила россиян теледоктор.

По словам Малышевой, случаев заражения оспой обезьян намного меньше, чем коронавирусом. К тому же, она менее опасна и не так сильно влияет на организм человека. Оспа обезьян, отметила ведущая, не распространяется воздушно-капельным путём.

И чтобы заразиться, нужно постараться. Необходимо находиться не менее трёх часов с заражённым человеком на расстоянии меньше метра — это очень тесный контакт, — пояснила Малышева.

Кроме того, напомнила теледоктор, всем, кто родился до 1980 года, делали вакцину от оспы и даже если они переболеют, то в лёгкой форме.

Ранее сообщалось, что редактор издания Lenta.ru попробовала следовать советам по питанию от телеведущей Елены Малышевой и добилась обострения хронической болезни желудка.