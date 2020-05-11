Новый сервис на «Госуслугах» упростит доступ к данным о залоге

https://static.news.ru/photo/a2c4904a-937a-11ea-a5d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теперь проверить, не находится ли движимое имущество в залоге, стало гораздо проще благодаря новому сервису на портале госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

Он объединил реестр уведомлений о залоге движимого имущества и единый федеральный реестр о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности, упростит доступ россиян к информации о залоге имущества.

Проверить, не находится ли, например, автомобиль в обременении, можно уже с 11 мая. С этого дня в силу вступает закон об упрощённом поиске информации по движимому имуществу.

Людям, которые уже пользуются единым порталом государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), будет удобно получать сведения на этой площадке без специального посещения двух других ресурсов. Нововведение упростит доступ к информации об обременениях за счёт возможности сквозного поиска в указанных реестрах с помощью ЕПГУ, — цитирует ТАСС пресс-службу палаты.

Там подчеркнули, что информация об обременении будет полезна не только тем, кто покупает автомобиль, но и планирующим приобретение производственного оборудования, партий товара, даже, например, крупного рогатого скота и любого другого движимого имущества.

По данным палаты, сейчас половина машин в стране куплена в кредит. Это означает, что транспортное средство находится в залоге у автосалона. Таким образом, риск приобрести авто под залогом значительно увеличивается. Но теперь с помощью нового сервиса покупатель всегда сможет это проверить бесплатно.

Как отметили в ФНП, за 2019 год к реестру уведомлений о залоге движимого имущества обратились 2,5 млн раз. В палате при этом ожидают, что спрос на портале госуслуг на эту опцию также будет высоким.

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