Новые требования к экзаменам на права введут в России

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Новые дополнительные требования для экзаменаторов введут в соответствии с новым регламентом в России. Новый регламент вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

Для проведения практического экзамена будут определены дороги и улицы.

Проект документа предусматривает дополнительные требования к экзаменатору в части подачи им команд, соблюдения времени проведения экзамена, выбора движения в пределах утверждённых улиц, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

Экзамен будет содержать проверку начальных навыков управления машиной на закрытых территориях. Экзаменационные маршруты, в которых заранее определены повороты и развороты, из экзамена исключат.

В машине с экзаменатором также разрешат находиться общественникам. А при сдаче экзамена больше внимания уделят разделам, нарушение которых приводит к серьёзным авариям. В проекте нового экзамена прописан допуск к его сдаче с 16 лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что начиная с 3 декабря граждане России могут получить водительские права нового образца. С ними автовладельцам будет проще передвигаться за границей.