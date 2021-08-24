Новосибирский учёный оценил эффективность пятой вакцины от COVID

Новосибирский учёный Сергей Седых рассказал изданию «МК-Новосибирск» о принципе работы и эффективности новой вакцины от коронавируса AURORA-CoV.

Первоначально вакцина называлась «ЭпиВакКорона-Н». По заявлению разработчика, «Аврора» не будет сильно отличаться от своей прародительницы «ЭпиВакКороны».

Как рассказал научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Сергей Седых, пока можно говорить только об общих принципах действия нового препарата, поскольку научной информации по нему, как и по «ЭпиВакКороне», пока очень мало. По словам учёного, новая вакцина является пептидной, то есть она не содержит в себе биологический носитель вируса. Вместо него в вакцине присутствуют пептидные антигены — короткие куски белков коронавируса SARS-CoV-2, которые способствуют выработке антител в организме.

Седых отметил, что подобные вакцины сейчас практически уже не используются для прививок.

Во всём мире от этой идеи давно отказались. Нет ни одной пептидной вакцины (кроме «ЭпиВакКороны»), которая использовалась бы сегодня для вакцинации людей. Известно, что в 2019 году пептидную вакцину в России использовали только для защиты собак от парвовирусного энтерита, — сообщил специалист.

Кроме того, создание пептидных вакцин, по его мнению, это очень энергозатратный процесс, поэтому могут возникнуть проблемы с его широким применением. Седых также считает, что если бы они были эффективны, то фармкомпании разрабатывали бы и применяли вакцины на их основе.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России уже начали разрабатывать пятую вакцину от коронавируса. Как сообщалось, в июне специалисты научного центра «Вектор» подали необходимые документы на регистрацию новой российской вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона-Н». Уже позднее глава учреждения Ренат Максютов рассказывал, что регистрация препарата по схеме введения двух доз ожидается в августе.