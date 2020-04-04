Новая волна телефонного мошенничества зафиксирована в России

https://static.news.ru/photo/220eab76-760f-11ea-b47f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аферисты, выдающие себя за сотрудников банковских служб безопасности, снова активизировались, рассказал эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Неизвестные, например, представляются сотрудниками Сбербанка и сообщают, что личные данные клиента этой кредитной организации скомпрометированы и от имени клиента, якобы, могут действовать мошенники. «Для понимания» звонящие просят назвать последние совершённые по карте операции и предлагают поменять пароль в приложении «Сбербанка», а на время замены пароля обещают «поставить защиту» на карту, передаёт РИА Новости.

Если раньше целями звонка были получение одноразового пароля или провокация клиента на перевод денег на другой счёт, то теперь целью стало убедить, что звонящий играет на поле жертвы и не имеет злого умысла, а затем использовать полученное доверие для манипуляции жертвой, получения дополнительных персональных данных и прибыли, — подтвердил руководитель группы исследования банковских систем Positive Technologies Ярослав Бабин.

Представитель Банка России пообещали, что если обнаружится массовое применение новых схем мошенничества, то граждане будут проинформированы о связанных с ними рисках, а кредитные организации получат соответствующие рекомендации.

Как писал NEWS.ru ранее, авиакомпания «Победа» распространила информацию о мошенниках, обзванивающих клиентов от имени авиакомпании. Злоумышленники запрашивают данные банковских карт якобы для возврата денежных средств. В авиакомпании сообщили, что не запрашивают у клиентов данные банковских карт, поскольку возврат средств по отменённым рейсам производится автоматически на счёт в «личном кабинете» клиента.