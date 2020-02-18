https://static.news.ru/photo/2f684ab6-52f6-11ea-a2ed-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вернувшийся на родину Фруде Берг, осуждённый в России за шпионаж в пользу Норвегии, рассказал о своём конфликте с соседями по тюремной камере, поводом для которого стала певица и телеведущая Ольга Бузова.

Дело в том, что норвежский разведчик – давний поклонник творчества звезды «Дома 2», а его сокамерники вкусов Берга не разделяли. Вообще, как рассказал шпион, всё и началось из-за популярной программы, которую он очень любил смотреть в тюрьме.

Однажды сосед по камере задал Бергу вопрос о том, как человек старше 60 лет может смотреть это шоу. В ответ норвежский шпион попытался привести в пример Ольгу Бузову, но это окончательно вывело заключённых из себя.

Потом, по словам Берга, один из сокамерников подошёл к телевизору и сделал вид, что спускает его в унитаз, передаёт РИА Новости.

В ответ на это я взял бутерброд и спустил его в унитаз. Он рассердился ещё больше, мол, зачем ты это сделал? Ну, я попытался ему объяснить, что Ольга тоже хочет есть, как и все, — рассказал шпион из Норвегии.

Российские спецслужбы задержали Фруде Берга в 2017 году в Москве. Произошло это во время передачи норвежцу секретных документов по Военно-морскому флоту от россиянина. Шпион получил 14 лет строгого режима, а гражданина РФ, передававшего ему секретные сведения, осудили за госизмену. Позже Берг подал прошение о помиловании и был освобождён в рамках обмена шпионами между РФ и Литвой. На родину он вернулся 17 ноября.

Как писал NEWS.ru, ранее Берг заявил, что чувствует себя обманутым спецслужбами своей страны. По его словам, во время поездок в Россию он несколько раз доставил по указанному адресу некие посылки по просьбе знакомого, имеющего отношение к разведке. При этом Берг подчеркнул, что ему не было известно содержимое этих посылок.