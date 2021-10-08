Нобелевская премия: российским либералам придали лицо

Бывают же совпадения: присуждение Нобелевской премии мира главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову и его филиппинской коллеге Марии Рессе удивительным образом совпало с 15-летием убийства журналистки Анны Политковской. Это придаёт решению норвежского жюри дополнительный смысл. Притом что посыл такого малопредсказуемого выбора куда более сложен.

Можно, конечно, ограничиться констатацией, что сама мотивация — «за усилия по сохранению свободы слова» — дополнительно привлекает внимание к феномену свободы слова как в России, так и на Филиппинах с их антиамериканским президентом. Понятно, что норвежских мудрецов не могли взволновать истории с закрытием трансляций RT или блокировкой в соцсетях хоть президента Дональда Трампа, хоть людей с фамилией Хохлов. В нашей стране после аналогичных Нобелей, присуждённых Михаилу Горбачёву и Андрею Сахарову, привыкли к тому, что таким образом на Западе стараются поддержать проявление у нас неоднозначных общественных тенденций.

Нобелевка Дмитрия Муратова снова вводит Россию в глобальную повестку международной заботы о её навязчивой демократизации. Притом что «Новая газета», популярная в узких российских либеральных кругах, если судить по её реальному тиражу, давно воспринимается в стране как системный источник разнообразных сливов под видом журналистских расследований, отражающих изнанку нашей политической борьбы под ковром.

Достаточно вспомнить, что к учреждению газеты приложил руку сам Горбачёв, активно поддерживал банкир Александр Лебедев, в прошлом офицер внешней разведки, а в последнее время с газетой связывают даже влиятельного Сергея Чемезова, шефа госкорпорации «Ростех». Был Муратов и в близком окружении бывшего столичного мэра Юрия Лужкова. Сейчас просматривается его деловая связь с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, среди близких сотрудниц которой его дочь.

Таким образом, ратуя не за «скрепы», а за высокие либеральные ценности, в центре которых человек, новый лауреат никогда не принадлежал к радикалам, стремящимся не только порвать с системой, но и полностью её снести. Он оставался при этом частью истеблишмента, условием его балансировки, избегая любого соблазна маргинализации или формирования узкой читательской радикальной секты. Искусство проходить между капельками дождя без зонтика ещё живо и часто вызывает неподдельное восхищение.

Уже заговорили о том, что присуждённый Нобель превращает Муратова в морального лидера нынешней либеральной оппозиции, знающего и уважающего правила большой игры, но способного действовать без провоцирования эксцессов.

Показательно ведь, что премии не удостоились ни Алексей Навальный, ни Светлана Тихановская, изначально числившиеся фаворитами. А уж как они ратовали — в своём, естественно, понимании — за свободу слова. Но похоже, обоих персонажей де-факто относят к отыгранным политическим проектам, равно как потухших светочей ранга Григория Явлинского. Пришли другие времена, взошли иные имена.