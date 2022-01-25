«Ничего вразумительного от создателей этой вакцины в ответ мы не получили»

С начала 2022 года, согласно данным реестра разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора, ни одной партии вакцин «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-H» субъектам РФ не распределено. По непроверенным данным, речь может идти о приостановке выпуска препарата, однако в центре «Вектор», где создали данную прививку от COVID-19, уверяют, что в течение месяца поставки возобновятся. Собеседники NEWS.ru из научного и медицинского сообществ не исключают, что заминка может быть связана с вопросами к эффективности препарата, который из-за некоторых своих особенностей даже получил популярность среди принципиальных противников прививок другими отечественными вакцинами. А член комитета Госдумы по здравоохранению, к примеру, сообщил что все привившиеся этой вакциной депутаты заболели COVID-19.

Проверено на депутатах

Об отсутствии поставок «ЭпиВакКороны» сообщила газета «Ведомости». Как пишет издание со ссылкой на представителя компании «Герофарм», которая является одним из трёх производителей данного препарата, в 2022 году запросов на выпуск вакцины не поступало ни со стороны Минздрава РФ, ни со стороны дистрибутора — Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио»).

О трудностях с поставками «ЭпиВакКороны» газете также сообщили анонимные представители неназванного научного института. По словам одного из собеседников, «есть основания говорить о приостановке производства этой вакцины». В регионы она последний раз поставлялась в конце ноября — начале декабря 2021 года, а когда ожидаются следующие партии, представители региональных органов здравоохранения не знают.

По данным опроса, проведённого профессиональным сообществом «Врачи РФ» среди 243 работников здравоохранения, более 70% опрошенных сообщили о низком спросе у пациентов на «ЭпиВакКорону» и «ЭпиВакКорону-Н», 28% — об отсутствии данных вакцин в их медучреждениях, 48% сказали, что у них они есть в наличии.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Между тем в ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии „Вектор“ Роспотребнадзора», который является разработчиком вакцины, не стали называть причину паузы с поставками препарата в российские субъекты, пояснив, что в большинстве российских субъектов имеются его значимые запасы. В учреждении также сообщили, что «получение очередного заказа Минздрава РФ на производство вакцины „ЭпиВакКорона“ ожидается в феврале 2022 года».

Как сообщил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по охране здоровья кандидат медицинских наук Алексей Куринный, сложившаяся ситуация, скорее всего, возникла из-за сложностей «либо с производством, либо с эффективностью этой вакцины, данные о которой до сих пор не опубликованы».

Было очень много вопросов на этот счёт и большое количество разного рода публикаций в СМИ, но, к сожалению, ничего вразумительного от создателей этой вакцины в ответ мы не получили. Что касается низкого спроса на «ЭпиВакКорону», о чём говорят опрошенные медики со ссылкой на пациентов, то тут важнее данные специалистов, которые имеют хотя бы минимальную статистику и, соответственно, могут делать какие-то выводы. Ориентироваться на мнение пациентов не совсем корректно, потому что речь идёт не о капусте и не о хлебе. Но тот или иной препарат пациентам рекомендуют медицинские работники. Соответственно, можно предположить, что они меньше советуют вакцинироваться «ЭпиВакКороной». У меня есть небольшой опыт собственных наблюдений по коллегам — депутатам Госдумы: многие из тех, кто привился этим препаратом, впоследствии заболели COVID-19. Алексей Куринный член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук

Молекулярный биолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов предположил, что, судя по всему, запретило или ограничило применение либо транспортировку «ЭпиВакКороны» и «ЭпиВакКороны-Н» одно из федеральных ведомств. Однако реальные «причины, обоснование или мотивы данного шага» учёному неизвестны.

Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом, как и Алексей Куринный, Сергей Нетёсов обратил внимание на отсутствие научных публикаций, подтверждающих эффективность данного препарата.

У нас в России есть пока что лишь вакцина «Спутник» в разных вариантах, эффективность и безопасность которой подтверждена открытыми публикациями в ведущих научных международных журналах. Претензии к «ЭпиВакКороне» могут высказывать те люди, которым либо поставили эту прививку, либо те, кто имеет достоверные данные о её эффективности или неэффективности. У меня таких данных нет, но дело в том, что по этой вакцине до сих пор нет ни одной научной публикации на русском, английском или каком-то другом языке, доказывающей эффективность этого препарата. Это главный вопрос к «ЭпиВакКороне». А поскольку опубликованных научных данных по защитному эффекту нет, то говорить пока что и не о чем. Сергей Нетёсов молекулярный биолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН молекулярный биолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН

«Говорят, что это плацебо»

Как писал NEWS.ru, двухкомпонентная вакцина «ЭпиВакКорона» создана центром «Вектор» и зарегистрирована 13 октября 2020 года. Одним из разработчиков препарата стала главный санитарный врач РФ Анна Попова.

Эта вакцина состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков (пептидов), благодаря которым иммунная система распознаёт и нейтрализует вирус SARS-CoV-2. В августе 2021 года был создан препарат «ЭпиВакКорона-Н». Как заявляла замруководителя центра «Вектор» Татьяна Непомнящих, он отличается от «ЭпиВакКороны» тем, что «два пептида объединены в один для удобства синтеза, простоты масштабирования».

Создатели утверждают , что эффективность «ЭпиВакКороны» составляет 100%, однако это спорная информация. В интервью NEWS.ru вирусолог Анатолий Альтштейн заявлял, что препарат не вызывает образования антител, которые способны нейтрализовать вирус. Глава центра «Вектор» Ринат Максютов до этого говорил, что через девять месяцев после введения вакцины около половины привитых теряют иммунитет к SARS-CoV-2.

Ведущий научный сотрудник НИИ фундаментальной и клинической иммунологии Александр Чепурнов пояснял , что проблемы с пептидными вакцинами связаны с тем, что они неспособны вызвать достаточно сильный и устойчивый иммунный ответ. По его словам, чтобы распознать «чужака», иммунная система должна иметь перед собой достаточно крупный белок, а пептиды — «мелкие».

pixabay.com

В феврале 2021 года участники третьей фазы пострегистрационных клинических исследований «ЭпиВакКороны» обращались в Минздрав, Роспотребнадзор и центр «Вектор», заявляя, что в их выборке 53% документально подтвердивших своё участие в исследовании (47 человек из 89) получили отрицательные анализы на антитела, хотя плацебо должно было быть всего у 25% участников. Добровольцы отмечали, что даже у тех, кто получил положительный анализ на антитела, их титр очень низкий. В «Векторе» это объясняли тем, что антитела после «ЭпиВакКороны» может показать только тест-система их собственной разработки.