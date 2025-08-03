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03 августа 2025 в 22:46

Ничего не нужно раскатывать и жарить: кабачковая лепешка на заливном тесте

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковая лепешка на заливном тесте в духовке — это золотистая ароматная альтернатива оладьям, где нежная текстура сочетается с хрустящей корочкой, только по этому рецепту вам не нужно ничего раскатывать и жарить.

Рецепт: натрите 2 средних молодых кабачка (около 500 г), отожмите сок, смешайте с 2 яйцами, 100 г тертого сыра, 3 ст. л. муки или овсяных отрубей, добавьте рубленый укроп, 2 измельченных зубчика чеснока, соль и перец. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Вылейте массу на противень, застеленный пергаментом, разровняйте слоем 1,5–2 см и посыпьте сверху еще 50 г сыра. Выпекайте 25–30 минут при 200 °C до румяной корочки.

Готовая лепешка покорит вас сочностью кабачка, пикантностью чеснока и тягучестью расплавленного сыра — это блюдо напоминает нежную запеканку, но с более выраженной текстурой. Подавайте теплой со сметаной или томатным соусом — низкокалорийный ужин (всего 120 ккал на 100 г) готовится без лишнего масла и сохраняет все полезные свойства овощей!

Ранее стало известно, как приготовить лепешку с творогом на замену сырникам.

лепешки
выпечка
рецепты
кабачки
Дарья Иванова
Д. Иванова
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