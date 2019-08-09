Роспотребнадзор выявил наличие генетически модифицированных организмов в поставленной в Россию из Китая свежей папайе.
Все ввезённые плоды уже отозваны из оборота. С 1 июля введён запрет на ввоз новых партий.
Более 16 тысяч проб были исследованы Роспотребнадзором за первые шесть месяцев текущего года. В 22 из них обнаружены незарегистрированные ГМО. Ведомство предприняло все необходимые меры, а именно предписала изъять продукцию и устранить нарушения, передаёт
Ранее News.ru писал, что в пресс-службе Роспотребнадзора по Московской области сообщили, что более 200 партий продукции из водных биоресурсов общим весом более восьми тонн сняли с реализации в январе — июне 2019 года.