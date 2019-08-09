https://static.news.ru/photo/ab10ffa8-bb86-11e9-9380-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pfeiffer, J./Arco Images GmbH/Global Look Press

Роспотребнадзор выявил наличие генетически модифицированных организмов в поставленной в Россию из Китая свежей папайе.

Все ввезённые плоды уже отозваны из оборота. С 1 июля введён запрет на ввоз новых партий.

Более 16 тысяч проб были исследованы Роспотребнадзором за первые шесть месяцев текущего года. В 22 из них обнаружены незарегистрированные ГМО. Ведомство предприняло все необходимые меры, а именно предписала изъять продукцию и устранить нарушения, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что в пресс-службе Роспотребнадзора по Московской области сообщили, что более 200 партий продукции из водных биоресурсов общим весом более восьми тонн сняли с реализации в январе — июне 2019 года.