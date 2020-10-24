Невролог предупредила о новой грозящей человечеству пандемии

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Нехватка магния становится новой пандемией, предупреждает заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения московской больницы № 52, невролог Вера Пшеничникова.

Считается, что дефицит магния — это пандемия, с ней нужно бороться, — приводит её слова «Говорит Москва».

Врач подчеркнула, что выявить нехватку этого элемента в организме человека бывает непросто, в то же время избыток магния никак здоровью человека не вредит, поэтому невролог советует принимать его курсами.

Также она отметила, что для повышения уровня магния можно составить специальную диету, в которую будут входить богатые магнием продукты, такие как авокадо, орехи, зелень, бобы или чёрный шоколад.

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