Несколько регионов Урала продлили режим повышенной готовности

https://static.news.ru/photo/91fb7ed6-93a2-11ea-a40d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Администрация Челябинска/vk.com

В Тюменской и Челябинской областях власти продлили до конца мая режим повышенной готовности, введённый на фоне пандемии коронавируса.

По данным агентства «Интерфакс-Урал», в Тюменской области при этом режим немного ослаблен: разрешены прогулки не более двух человек вместе при условии соблюдения дистанции не менее 1,5 метра, занятия спортом на улице не более двух человек вместе при дистанции не менее 5 метров.

В Челябинской области режим повышенной готовности действует с прежними условиями.

У нас за последние четыре дня прирост достаточно высокий. По этому критерию мы, к сожалению, пока не приходим к возможности смягчать наш режим, — заявил в видеообращении губернатор региона Алексей Текслер.

Ранее NEWS.ru писал о том, что большинство россиян считает разрешение прогулок и занятий спортом на улице наиболее целесообразными мерами при поэтапном снятии ограничений, введённых на фоне пандемии коронавируса.