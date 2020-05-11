Несколько регионов Урала продлили режим повышенной готовности

В Тюменской и Челябинской областях власти продлили до конца мая режим повышенной готовности, введённый на фоне пандемии коронавируса.
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В Челябинской области режим повышенной готовности действует с прежними условиями.
У нас за последние четыре дня прирост достаточно высокий. По этому критерию мы, к сожалению, пока не приходим к возможности смягчать наш режим, — заявил в видеообращении губернатор региона Алексей Текслер.
Ранее NEWS.ru писал о том, что большинство россиян считает разрешение прогулок и занятий спортом на улице наиболее целесообразными мерами при поэтапном снятии ограничений, введённых на фоне пандемии коронавируса.
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