https://static.news.ru/photo/45c3bc6e-2d44-11ea-9b1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты из Общероссийского народного фронта (ОНФ) собираются в 2020-м разработать программу поддержки людей, которые постоянно оформляют кредиты и не могут справиться с привычкой. В ведомстве их называют спонтанными транжирами и патологическими должниками.

«Фронтовики» помогут гражданами не доводить ситуацию по персонального дефолта и больше не допускать финансовых ошибок, пишет ТАСС.

С некоторых пор эксперты в области психологии и психиатрии выделяют среди немедицинских зависимостей так называемую кредитоманию. Эту зависимость наряду с шопоголизмом и игроманией относят к психологическим компульсивным расстройствам, — говорится в сообщении.

Также эксперты считают, что мания брать кредиты может вовсе не означать, что у человека материальные трудности. Иногда граждане заводят новые кредитные карты, чтобы погасить долги по другим.

В России с 1 января 2020 года вступил в силу последний этап ограничения предельного долга. В Госдуме подчеркнули важность такого закона, который станет серьёзной защитой заёмщиков от произвола микрофинансовых организаций.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, этот закон позволит снизить закредитованность наших граждан от спирали задолженности.

Согласно новым правилам, максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.

Ограничение распространяется на неустойки, штрафы и пени, а также платежи за услуги, оказываемые кредитором заёмщику за отдельную плату, писал NEWS.ru.