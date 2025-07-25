Не поливаю — а он цветет нон-стоп! Неприхотливый красавец для сада!

Не поливаю — а он цветет нон-стоп! Неприхотливый красавец для сада!

Монарда Bee-Pure — неприхотливая красота в вашем саду. Этот сорт монарды — настоящая находка для тех, кто хочет яркий и ароматный цветник без сложного ухода. Bee-Pure радует пышными фиолетовыми соцветиями с июля по август, привлекая в сад пчёл и бабочек. Его листья источают приятный цитрусовый аромат, напоминающий бергамот, и даже могут использоваться для заваривания чая.

Монарда Bee-Pure предпочитает солнечные места, но мирится и с лёгкой полутенью. Почва должна быть лёгкой, хорошо дренированной, без застоя воды. Полив умеренный — только в засуху, иначе растение может поражать мучнистая роса. Подкормки не обязательны, но мульчирование компостом весной усилит цветение.

Растение морозостойкое (выдерживает до -35 °C), поэтому укрытие не требуется. Размножается делением куста каждые 3-4 года или семенами. После цветения стебли можно обрезать, чтобы стимулировать повторное цветение осенью.

Монарда отлично смотрится в миксбордерах, рядом с флоксами, эхинацеей или злаками. Её можно использовать и в контейнерах, главное, не забывать про полив.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!