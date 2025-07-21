Не петуния, а лучше! Цветет, даже если о ней забыть. Проверено!

Не петуния, а лучше! Цветет, даже если о ней забыть. Проверено!

Торения — очаровательная скромница с тропическим характером! Этот нежный однолетник — настоящая находка для любителей продолжительного цветения! Торения покоряет своими миниатюрными «губастыми» цветками, напоминающими крошечные львиные зевы, которые обильно покрывают кустики с июня до первых заморозков. Ее главное преимущество — потрясающая адаптивность: она одинаково хорошо чувствует себя и в подвесных кашпо на солнечном балконе, и в тенистых уголках сада.

Растение образует аккуратные кустики высотой 20–30 см с гибкими побегами, усыпанными цветами всех оттенков — от нежно-сиреневого с желтым зевом до насыщенного фиолетового с контрастными пятнышками. Торения не требует сложного ухода: достаточно регулярного полива (без застоя воды!) и легких подкормок раз в 2 недели для поддержания пышного цветения.

Особенность торении — ее удивительная стойкость к летней жаре. Даже в самые знойные дни она продолжает цвести, не теряя декоративности. А если прищипывать верхушки побегов, растение будет еще более кустистым и обильноцветущим. Попробуйте посадить эту тропическую красавицу — и ваш сад наполнится экзотическим шармом без лишних хлопот!

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.