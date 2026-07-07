Не обрывайте листья сгоряча: простой способ быстро избавить смородину от тли без вреда

Скрученные листья на смородине часто вызывают тревогу, особенно когда ягоды уже созревают. Но спешить с обрезкой не стоит — в большинстве случаев куст способен восстановиться сам, если помочь ему правильной обработкой.

Если листья лишь слегка скрутились, оставьте их на месте. После уничтожения тли они постепенно расправятся. Удалять стоит только сильно деформированные верхушки, скрученные больше чем наполовину. Срез делайте над почкой, направленной наружу куста.

Во время плодоношения используйте только биопрепараты, например «Фитоверм». Обработку проводят в теплую погоду, тщательно смачивая нижнюю сторону листьев. В качестве народного средства подойдет настой бархатцев с добавлением хозяйственного мыла. Через 3–5 дней обработку можно повторить.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после своевременной обработки новые побеги выросли чистыми и здоровыми. Регулярно осматривайте верхушки кустов — чем раньше обнаружите тлю, тем легче будет справиться с ней без потери урожая.

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.