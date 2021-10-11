«Не хотят видеть Путина»: Вассерман раскритиковал опрос Левада-Центра

Публицист Анатолий Вассерман раскритиковал Левада-Центр (признан властями РФ иноагентом) после опроса о новом сроке российского президента Владимира Путина. Эрудит считает, что в организации формируют вопросы таким образом, чтобы натолкнуть респондентов на нужный им ответ. Вассерман не сомневается, что заказчики опросов Левада-Центра не хотят видеть Путина во главе страны и после 2024 года. Ранее стало известно, что 42% россиян выступили против пятого срока Путина. Это стало самым высоким показателем с 2024 года.

Левада-Центр ещё при жизни самого [Юрия] Левады прославился искусством наводящих вопросов. То есть они формулируют вопросы таким образом, чтобы натолкнуть на нужный им ответ. Кроме того, они славятся умением группировать варианты нужным образом, — считает публицист.

По его словам, респондентам могут предложить пять вариантов ответов: «очень «нравится», «нравится», «нейтрально», «не нравится», «очень не «нравится». Если получено одинаковое количество ответов за каждый из пунктов, то можно сделать вывод, что «этот вариант скорее нравится 60% опрошенных или этот вариант скорее не нравится 60% опрошенных». Вассерман подчеркнул, что опросы Левада-Центра показывают, какого результата хотел бы добиться их заказчик.

Во всяком случае я совершенно не сомневаюсь, что заказчики опросов Левада-Центра действительно не хотят видеть Путина президентом после 2024 года, как не хотели видеть его и до 2024 года. А всё остальное это уже зависит от того, что сотрудникам Левада-Центра заменяет совесть, — заявил публицист.

Согласно опросу, 47% респондентов хотят видеть Путина на посту президента после 2024 года, против выступают 42% россиян. Больше всего хотят, чтобы российский лидер пошёл на четвёртый срок, люди в возрасте 55 лет и старше, а меньше всего — респонденты от 18 до 24 лет и читатели Telegram-каналов.