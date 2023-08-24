Названы необходимые для осеннего рациона продукты Диетолог Соломатина: томаты и сушеные яблоки укрепят иммунитет осенью

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Осень — идеальное время, чтобы запастись витаминами и укрепить свой иммунитет, в этом помогут фрукты и овощи, рассказала NEWS.ru врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, некоторые овощи и ягоды сохраняют полезные вещества в консервированном виде и даже лучше проявляют себя. В первую очередь речь идет о томатах, чернике, малине и сушеных яблоках.

Активность содержащихся в томатах бета-каратинов и лекопинов возрастает при термической обработке. Черника в консервированное виде сохраняет полезные свойства, но не нужно добавлять большое количество сахара. Малина, облепиха, можно сушить яблоки, количество калия в них только возрастет, — сказала Соломатина.

Диетолог отметила, что с начала осени можно постепенно добавлять в рацион теплые овощные супы из кабачков или брокколи, а также больше мяса и жирной рыбы. Соломатина напомнила о необходимости ОМЕГА-3 кислот, укрепляющих клеточные мембраны. По словам диетолога, мясо и рыба в вареном или тушеном виде укрепят иммунную систему.

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, что бананы содержат огромное количество витаминов и микроэлементов, среди которых магний, калий, кремний и многие другие. По ее словам, особенно полезен этот фрукт для людей с артритом и астмой. Связано это с высоким содержанием в бананах витамина B6.