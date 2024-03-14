Названы симптомы, указывающие на проблемы с почками Врач Есаян: выявить заболевание можно только на приеме у специалиста

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В большинстве случаев особых симптомов нет, поэтому выявить заболевание можно только на приеме у врача, рассказал NEWS.ru главный внештатный специалист-нефролог Северо-Западного федерального округа, заведующий кафедрой нефрологии и диализа ФПО ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова Ашот Есаян. По его словам, выраженные симптомы проблем с почками часто появляются уже на стадии почечной дисфункции.

Если у пациента вдруг появились отеки на ногах, без признаков сердечной недостаточности, или никтурия, когда человек несколько раз просыпается ночью в туалет мочиться, при этом мочеиспускание достаточно обильное, — это тревожные звоночки нарушения концентрационной функции почек. Также, если наблюдается изменение цвета мочи, в частности моча красного или розового цвета, или сгустки крови в моче, это указывает на возможное заболевание почек и мочевыводящих путей. Пенистость мочи — характерный симптом выраженной протеинурии, то есть наличия белка в моче, что также свидетельствует о проблемах с почками, — сказал Есаян.

Врач добавил, что в причине возникновения симптомов должен разбираться специалист, поскольку одни и те же проявления могут быть симптомами совершенно разных заболеваний. Например, проблемы с мочеиспусканием могут свидетельствовать об инфекции мочевыводящих путей или проблемах с предстательной железой.

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