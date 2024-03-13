Врач назвал четыре распространенные привычки, провоцирующие онкологию Онколог Черемушкин: переизбыток калорийной пищи может привести к раку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на то что онкологические заболевания зачастую обусловлены генетической предрасположенностью, риск развития рака серьезно возрастает из-за вредных привычек, одной из которых является курение, рассказал NEWS.ru врач-онколог кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. По его словам, такие заболевания также провоцирует злоупотребление алкоголем.

К онкологии могут привести курение и злоупотребление алкогольными напитками. Также важно заботиться о своем питании. Переизбыток жирной, калорийной пищи, фастфуда и недостаточное употребление фруктов, злаков и овощей может повысить риск рака желудка, пищевода и прямой кишки, — заявил Черемушкин.

Онколог добавил, что лишний вес и ожирение могут спровоцировать развитие рака, включая рак молочной железы, почек, печени, кишечника. Кроме того, к появлению онкологических заболеваний нередко приводят сидячий образ жизни и недостаток физической активности. Также Черемушкин предупредил об опасности чрезмерного воздействия ультрафиолетовых лучей от солнца или солярия, они могут вызвать рак кожи.

Ранее профессор кафедры нейро- и патопсихологии развития факультета клинической и специальной психологии МГППУ Ирина Рощина рассказала, что проблемы с памятью часто возникают во время простудных заболеваний. По ее словам, мозг остро реагирует на любые изменения в организме человека.