Стало известно, какие болезни могут вызвать проблемы с памятью Психолог Рощина: проблемы с памятью могут возникнуть при простуде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проблемы с памятью часто возникают во время простудных заболеваний, предупредила профессор кафедры нейро- и патопсихологии развития факультета клинической и специальной психологии МГППУ Ирина Рощина. В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что мозг остро реагирует на любые изменения в организме человека.

Память — очень сенситивная функция, то есть очень чувствительная функция к любым изменениям в состоянии человека. Например, если вы будете пытаться запомнить что-то новое во время простуды, температуры, это будет труднее, чем при нормальном функциональном состоянии организма, — пояснила психолог.

Она добавила, что когнитивные функции также часто снижаются после инсульта, инфаркта, при гипертонии или атеросклерозе. Важно следить и за образом жизни, так как вредные привычки, злоупотребление алкоголем или наркотическими веществами провоцируют проблемы с памятью. Рощина посоветовала проходить диспансеризацию, контролировать уровень сахара в крови и артериальное давление на постоянной основе.

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