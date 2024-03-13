Проблемы с памятью часто возникают во время простудных заболеваний, предупредила профессор кафедры нейро- и патопсихологии развития факультета клинической и специальной психологии МГППУ Ирина Рощина. В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что мозг остро реагирует на любые изменения в организме человека.
Память — очень сенситивная функция, то есть очень чувствительная функция к любым изменениям в состоянии человека. Например, если вы будете пытаться запомнить что-то новое во время простуды, температуры, это будет труднее, чем при нормальном функциональном состоянии организма, — пояснила психолог.
Она добавила, что когнитивные функции также часто снижаются после инсульта, инфаркта, при гипертонии или атеросклерозе. Важно следить и за образом жизни, так как вредные привычки, злоупотребление алкоголем или наркотическими веществами провоцируют проблемы с памятью. Рощина посоветовала проходить диспансеризацию, контролировать уровень сахара в крови и артериальное давление на постоянной основе.
Онколог Сергей Пикулин ранее предупредил, что симптомами опухоли головного мозга могут быть тошнота, нарушение равновесия, эпилептические припадки, проблемы со слухом, зрением, обонянием, речью и распознаванием вкусов. По его словам, новообразования действуют на структуры мозга локально.
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