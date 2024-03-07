«Срочно к врачу»: названы неочевидные симптомы рака головного мозга Онколог Пикулин: рак мозга проявляется тошнотой, головной болью и припадками

Симптомами опухоли головного мозга могут быть тошнота, нарушение равновесия, эпилептические припадки, проблемы со слухом, зрением, обонянием, речью и распознаванием вкусов, рассказал NEWS.ru онколог Сергей Пикулин. Он объяснил, что новообразования действуют на структуры мозга локально, за счет сдавливания, смещения или прорастания.

Опухоли головного мозга, как злокачественные, так и доброкачественные, действуют на структуры мозга локально, за счёт сдавливания, смещения, прорастания, а также в целом, за счёт повышения внутричерепного давления. Поэтому симптомы могут быть очаговыми и общемозговыми. Ко вторым относятся головные боли, тошнота, головокружение, нарушение равновесия, эпилептические припадки, — заявил Пикулин.

Медик подчеркнул, что локальные симптомы зависят от места возникновения новообразования, это могут быть нарушение слуха, зрения, обоняния, вкуса, речи, чувствительности, изменение поведения, снижение памяти, двигательные нарушения. По его словам, явные симптомы проявляются на поздних стадиях.

К сожалению, так явственно опухоль может проявиться в довольно поздних стадиях. Поэтому обращаться к врачу надо незамедлительно при даже незначительных проявлениях вышеперечисленных симптомов, — подытожил Пикулин.

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