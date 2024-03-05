Врач рассказал о связи родинок с онкологическими заболеваниями Онколог Черемушкин: повреждение родинки может привести к раку кожи

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Повреждения родинок могут привести к развитию онкологического заболевания, предупредил в беседе с NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. По его словам, также существует риск перерождения старых родинок в меланому. Специалист призвал очень внимательно относится к образованиям на коже.

Родинки возникают из-за воздействия на кожу ультрафиолета, но это далеко не единственная причина. Стоит отметить, что существует риск перерождения старых родинок в меланому. Также нельзя исключать, что повреждения и травмы родинок приводят к раку. Есть различные виды воздействия, которые зависят от фона. Например, если наследуются определенные мутации, — заявил Черемушкин.

Врач отметил, что в Австралии и Техасе заболеваемость меланомой в 100 раз больше, чем в «нашей полосе», поскольку на ее рост напрямую влияет солнце. Как отметил Черемушкин, с одной стороны, родинка — это злокачественная опухоль, которая тяжело поддается терапевтическим методам воздействия.

С другой, это наружная локализация. И при изменении цвета или формы родинки пациент сам может это заметить. При обнаружении любых изменений стоит обратиться к специалисту, который определит точный диагноз, — объяснил специалист.

Ранее ученые из России и Белоруссии создали препарат против трижды негативного рака груди, считающегося более агрессивной формой заболевания и встречающегося только в 15–20% случаях. Эксперты синтезировали вещества, которые могут подавлять рост раковых клеток. Препараты для тестирования передали в центр медицинской химии Тольяттинского госуниверситета.