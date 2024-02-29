В России создали препарат от редкого вида рака груди Ученые из РФ и Белоруссии создали препарат против трижды негативного рака груди

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Российские и белорусские ученые совместно синтезировали вещества, которые могут подавлять рост раковых клеток, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тольяттинского государственного университета (ТГУ). Речь идет о так называемом трижды негативном раке, который считается более агрессивной формой заболевания и встречается только в 15–20% случаях.

Исследователи синтезировали вещества, способные подавлять рост клетки трижды негативного рака молочной железы — этот тип женской онкопатологии сложнее всего поддается лечению, — сказано в публикации.

Отмечается, что специалисты СПбГУ при участии белорусских коллег синтезировали препараты на основе платины и палладия. Их для тестирования передали в центр медицинской химии Тольяттинского госуниверситета. В результате было получено соединение, способное воздействовать на опасные раковые клетки, при этом ущерб для организма от него в сотни раз меньше.

Ранее терапевт Елена Малышева и онколог-маммолог Надежда Рожкова заявили, что ношение бюстгальтера не провоцирует развитие рака груди. По их словам, раньше медики считали этот предмет гардероба вредным для здоровья, однако на самом деле он не несет в себе никакой угрозы. Врачи отметили, что опаснее всего для молочной железы ожирение, поскольку железистая ткань исчезает потихоньку и замещается жировой, отчего повышаются риски появления онкологии.