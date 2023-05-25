Названы три источника несжигаемого жира на столе Эндокринолог Янг: алкоголь, трансжиры и сахар являются источниками несжигаемого жира

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Врач-эндокринолог Екатерина Янг в своем Telegram-канале заявила, что алкоголь, трансжиры и сахар являются источниками несжигаемого жира. Эксперт порекомендовала пересмотреть рацион питания, если попытки снижения веса являются безуспешными. По ее словам, сахар увеличивает уровень инсулина и повышает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Сахар увеличивает уровень инсулина и повышает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, алкоголь представляет собой опасный токсин, также вредны для организма трансжиры. Они снижают выработку простациклина, который необходим для тонуса сосудов и нормального кровотока, образуются сгустки крови и тромбы, — пояснила Янг.

Специалист напомнила, что молочные продукты обладают высоким инсулиновым индексом. Она также предостерегла от избыточного употребления растительных масел.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.