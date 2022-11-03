Сильная и ноющая боль в животе после приема пищи является одним из основных симптомов язвы желудка, это предостережение, после которого нужно срочно идти к врачу, заявила NEWS.ru гастроэнтеролог Татьяна Елисеева. Медик добавила, что пациенту, скорее всего, «пропишут» гастроскопию.
Эксперт подчеркнула, что неприятные ощущения, похожие на чувство голода, граждане испытывают не всегда при язве, чаще всего недуг вообще никак себя не проявляет. Поэтому стоит всегда делать различные анализы на предмет анемии или «низкого гемоглобина» — косвенных признаков язвы.
Лучше один раз сходить на ФГДС, чем играть в русскую рулетку со своим здоровьем. Это не очень приятно, но процедура длится всего несколько минут. Это лучше, чем потом вместо гастроэнтеролога прийти к онкологу. Ноющая боль, похожая на «голод» — типичная картина язвенной болезни. Но иногда жалуются на жгучую боль, что говорит о функциональных расстройствах, — отмечает эксперт.