Названы симптомы язвы желудка, после которых «нужно срочно идти к врачу» Гастроэнтеролог Елисеева: сильная и ноющая боль в животе после приема пищи говорит о язве желудка

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Сильная и ноющая боль в животе после приема пищи является одним из основных симптомов язвы желудка, это предостережение, после которого нужно срочно идти к врачу, заявила NEWS.ru гастроэнтеролог Татьяна Елисеева. Медик добавила, что пациенту, скорее всего, «пропишут» гастроскопию.

Эксперт подчеркнула, что неприятные ощущения, похожие на чувство голода, граждане испытывают не всегда при язве, чаще всего недуг вообще никак себя не проявляет. Поэтому стоит всегда делать различные анализы на предмет анемии или «низкого гемоглобина» — косвенных признаков язвы.