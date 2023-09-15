Названы типы онкологии, которые угрожают молодежи Онколог Странадко предупредил молодежь об угрозе рака молочной железы и кожи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

У молодых людей в возрасте до 30 лет чаще всего диагностируют рак молочной железы, шейки матки и кожи, сообщил руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства РФ Евгений Странадко. В пресс-центре НСН он подчеркнул, что одной из причин заболевания могут стать вредные привычки.

Например, рак легкого возникает с очень большой вероятностью при курении 1,5--2 пачек в день 15--20 лет. Сейчас в основном болеют раком молочной железы люди от 30 до 50 лет, все больше встречаем женщин в тридцатилетнем возрасте, — сказал Странадко.

Он добавил, что за последние 30 лет число случаев заболевания онкологией среди взрослых людей в возрасте до 50 лет выросло на 79%, а количество летальных исходов в этой возрастной категории — на 27%.

Странадко отметил, что ежегодно от онкологии умирают около 300 тысяч россиян. При этом, по его словам, мужчины умирают от рака чаще женщин: 54% против 46%.

Ранее доктор медицинских наук Ирина Поддубная рассказала, что одним из видов онкологических заболеваний крови является хронический лимфолейкоз (ХЛЛ), который в настоящее время все чаще встречается в Европе. По ее словам, сегодня в России около четырех тысяч пациентов с этим диагнозом.