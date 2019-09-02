https://static.news.ru/photo/43c3cd66-cd52-11e9-9755-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН"Москва"

Учёные из Европейского общества кардиологов выяснили, каким образом уменьшить риск ранней смерти после 40 лет. Продлить жизнь помогут занятия спортом.

В исследовании специалистов участвовали около 500 тыс. человек старше 40 лет. Во время эксперимента удалось выяснить, что физические упражнения приносят большую пользу людям с заболеваниями сердца и сосудов, в то время как у здоровых пациентов эффективность от физнагрузок меньше.

Медики обнаружили у заболевших снижение риска смерти от болезней сердца на 14%, у другой группы — лишь на 7%.

По словам научного сотрудника Сеульского национального университета кардиолога Си Хек Канга, снизить риск ранней смерти у людей получилось, уделяя быстрой ходьбе по 30 минут пять дней в неделю. Можно заменить тренировку, например, восхождением на гору. Предполагается, что такая нагрузка должна занимать 75 минут в неделю.

Ранее News.ru писал об исследовании, согласно которому домоседы в два раза чаще умирают преждевременной смертью. Учёные отследили более 23 тысяч взрослых пациентов. Целью наблюдений, которые велись в течение более чем двух десятилетий, стала оценка влияния физических упражнений на здоровье.

Исследование показало, что у тех, кто вёл малоподвижный образ жизни в течение всего периода наблюдений, риск ранней смерти вырос на 99%. Вероятность смертельного сердечного приступа или инсульта была на 168% выше, чем у тех, кто уделяет физическим упражнениям не менее двух часов в неделю. Те, кто не был активен в начале исследования, но получил хорошую физическую форму в более позднем возрасте, смогли снизить риск ранней смерти примерно наполовину.