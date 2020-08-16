Названы регионы РФ с наименьшим приростом числа случаев коронавируса

Представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции нового типа сообщили, в каких регионах РФ за прошедшие сутки наблюдается наименьший прирост новых случаев COVID-19. Лидирующие позиции по данному показателю заняли НАО, Чукотка, Подмосковье, Чечня и Северная Осетия.
Как сообщили в оперштабе, на территории Ненецкого автономного округа прирост зафиксирован на уровне 0,0%. Аналогичные цифры наблюдается и в Чукоткотском автономном округе.
В Московской области, Северной Осетии и в Чечне за сутки зафиксировали прирост в 0,2%. Показатели на уровне 0,3% наблюдаются в столице, Тыве, Камчатском крае, Кабардино-Балкарии, Брянской области, Смоленской области, Тульской области,
За последние 24 часа в РФ скончались 55 пациентов с диагностированным COVID-19. Таким образом общее число жертв пандемии в России возросло до 15 740.
В оперштабе заметили, что за минувшие сутки выявлено 4 892 новых случая COVID-19 в 83 регионах РФ, всего с начала пандемии заразились 927 745 человек.
Как ранее писал NEWS.ru, на данный момент коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа на территории России уже третий день подряд держится на уровне 0,99.
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