Названы пять неожиданных штрафов для дачников Юрист Спиридонова назвала пять неожиданных штрафов для дачников

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила, что существует несколько ограничений, которые дачники могут непроизвольно нарушить. Эксперт пояснила, что большая часть из них связана с пожарной безопасностью. Так, например, за мангал, который стоит на расстоянии менее пяти метров от сооружений, грозит штраф до 15 тысяч рублей, пишет ПРАЙМ.

Пункт пятый Правил противопожарного режима устанавливает, что мангал можно ставить на расстоянии не менее пяти метров от сооружений. За нарушение этого правила положен штраф от пяти тысяч до 15 тысяч рублей, — рассказала Спиридонова.

Специалист также указала на то, что владелец дачи может получить штраф за нарушение санитарных норм при строительстве бань и уличных туалетов, свалку отходов на участке, несогласованное выкапывание котлована, мусор на участке и самострой. По словам юриста, все эти нарушения расцениваются как «нанесение ущерба верхнему плодородному слою земли».

Основатель сервиса для председателей СНТ и садоводов «СНТ Клуб» Сергей Агаев ранее заявил, что членские взносы в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) можно снизить на 10–20%. Эксперт пояснил, что для этого нужно, чтобы СНТ перешло на раздельный сбор мусора, передало ведение бухгалтерии товарищества на аутсорсинг или обратилось к услугам самозанятых. Он отметил, что в среднем в Подмосковье ежегодный размер взносов составляет 10–15 тысяч рублей.